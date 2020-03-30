Silk Road Mountain Race: как финишировать в самой тяжелой внедорожной велогонке мира

После побед на шоссейных стартах Джеймс Хейден перешел на более сложные. Сегодня он делится советами по преодолению сложнейшей внедорожной велогонки в мире — Silk Road Mountain Race.

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Последние несколько лет крайне популярны ультрагонки на выносливость (и экстремальные триатлоны), одна за другой они проносятся в велосипедном календаре. В основе — Transcontinental Race и Race Across America, в рамках которых велосипедисты отходят от стандартных спортивных активностей и заездов Gran Fondo. Вместо этого они проверяют свои силы в гонках, которые могут длиться дни, проходить через разные страны, а иногда — даже континенты.

Но тем, кто действительно хочет испытать на прочность свои физические возможности, время принять участие во внедорожных стартах. И хотя такие гонки, как Silk Road Mountain Race и GBDuro — входят в ту же категорию, что и сестринские шоссейные, внедорожные «ультра на выносливость» требуют разных подходов: от оборудования и экипировки — до питания и предварительных тренировок. Основные вещи, о которых следует помнить: риск и непредвиденные ситуации, которые регулярно случаются во время внедорожных гонок — из-за удаленности и сложного рельефа. Поэтому в таких условиях вам необходимо быть максимально самодостаточным.

Джеймс Хейден — двукратный победитель Transcontinental Race (в 2017 и 2018) Источник: Red Bull

Джеймс Хейден знает про внедорожные гонки больше других. Двукратный победитель Transcontinental Race (в 2017 и 2018 годах) перешел на такие старты в 2019, финишировал четвертым во время своего первого опыта на Silk Road Mountain Race — гонке в Кыргызстане, путь которой составляет 1,711 км с набором высоты 31,190 м, за счет чего она считается самой сложной велогонкой в мире.

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Накануне соревнований Atlas Mountain Race 2020 (где он финишировал вторым), Джеймс обнаружил наибольшие различия между подготовкой к дорожным и внедорожным соревнованиям. А также определил, что нужно для преодоления гонки, которая требует готовности к любым возможным происшествиям, а также рассказал про непредвиденные проблемы на дороге и в дикой местности.

«Внедорожные соревнования — это вам не шоссе», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull

1. Ваш велосипед должен быть достаточно удобным, чтобы ездить на нем изо дня в день, независимо от местности

То, что для внедорожной велогонки нужно брать гравийный или горный велосипед, даже не обсуждается. Но это не единственное, о чем надо позаботиться. Для Джеймса основным является обеспечение комфорта.

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«Вы должны сделать все возможное для собственного комфорта во время внедорожной велогонки, — говорит он. — Долгая езда изо день в день по скалистым местностям влияет на ваши суставы и ощущение общего комфорта на велосипеде. Постоянные удары и кочки физически сильно утомляют. А неудобный велосипед влияет еще и на ваше психическое состояние».

Хейден также добавляет, что во внедорожных соревнованиях ни при каких обстоятельствах нельзя жертвовать комфортом ради скорости и аэродинамики (как это обычно бывает в шоссейных стартах): «Для первой своей Silk Road я выбрал более мягкое седло, чем обычно. И несомненно сделаю это снова. Комфорт для меня был жизненно важным во время заезда».

«Ваш велосипед должен быть удобным», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull

2. Хорошая экипировка может спасти вашу жизнь

Любая ультрагонка на выносливость требует максимальной самодостаточности. Но забота о себе в условиях отдаленного горного массива сильно отличается от той, которая требуется в обычных заездах.

Вот, например, планирование маршрута. Это крайне важный этап, требующий определить прежде всего топографию и возможные риски. «Если вы высоко над уровнем моря, там даже летом будет холодно и, возможно, выпадет снег, — отмечает Джеймс. — В Кыргызстане во время Silk Road Mountain Race часто было -10°C. Для таких условий необходима специальная экипировка для альпинизма».

На такие вещи не стоит скупиться или заботиться об их весе, поскольку без должного снаряжения условия могут быть слишком опасными для жизни.

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«У вас должна быть лучшая экипировка для того, чтобы выжить в любых условиях. Ее вес — это то, что просто стоит принять как факт, — объясняет Джеймс. — Во время шоссейных стартов можете обойтись без чего-то, потому что магазины, гостиницы и рестораны в случае чего предоставят вам необходимую безопасность. Однако вы ни на что не можете рассчитывать в случае внедорожных соревнований».

Когда решаете, что взять с собой на такие старты, стоит также позаботиться о нескольких дополнительных запчастях для велосипеда. Такие ивенты предусматривают высокие риски аварийных ситуаций, подвергают опасности мелкие хрупкие предметы, например, задние переключатели. Джеймс говорит, брал запасные колеса и переключатели, когда ехал на гонку Silk Road Mountain. Хотя, когда он участвовал в Transcontinental, у него даже мысли об этом не было.

«У вас должна быть лучшая экипировка для того, чтобы выжить в любых условиях», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull

3. Возьмите столько припасов, чтобы выжить 24 часа

Несколько дополнительных комплектов снаряжения — это must have. Правило распространяется в том числе и на пищу.

Из-за сложности внедорожных гонок Джеймс рекомендует выбирать припасы, с помощью которых получится содержать себя на плаву в течение 24 часов: «Вы никогда не находитесь слишком далеко от источника пищи во время шоссейной гонки. Это позволяет перевозить только самое необходимое для питания. Но когда едете по бездорожью, то можете не видеть следов человечества целыми днями».

Во время Silk Road Mountain Race он отдавал предпочтение полуфабрикатам, которые разогревал на плите. Это то, что экстремал никогда бы не взял с собой в шоссейную гонку, где на каждом шагу есть кафе или магазин.

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«Приготовление пищи на плите было не менее быстрым, чем поиск магазина и покупка там необходимого. И это означало, что я могу брать с собой только качественные, питательные продукты, которые предоставят мне больше сил. А не рисковать, съев что попало из магазина или села», — говорит Джеймс. — Мы недооцениваем тот эмоциональный подъем, который предоставляет нам горячая пища, особенно когда находимся в сложных условиях. Именно поэтому я взял с собой плиту».

«Берите столько припасов, чтобы выжить 24 часа», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull

4. Тренируйтесь быть без своего велосипеда столь же долго, насколько можете ехать на нем

Тренировки на шоссе: на них Джеймс часто тратил до 40 часов в неделю, сочетая «объемы» с поддержанием физической формы без велосипеда. И хотя продолжительность тренировок для шоссейных событий близка к времени подготовки к внедорожной езде, были четкие различия в том, как он использовал это время.

«Основная вещь, которую многие люди не замечают при внедорожной езде, — это то, на какой части местности нет дороги», — объясняет Джеймс. Это означает толкание или даже переноска в руках потенциально тяжелого велосипеда в течение длительного периода по сложной местности, и это требует много сил. Через эти дополнительные физические нагрузки возникает потребность в определенных целенаправленных тренировках без велосипеда.

Он начал заниматься силовыми тренировками, выполнять отжимания, подтягивания, приседания — чтобы справиться с частями маршрута, где экстремал мог бы буквально перетащить себя и всю свою велосипедную установку. Эти упражнения дали дополнительную пользу, делая его более сильным.

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«Ехать по трассе очень легко, ведь вы находитесь в одной плоскости движения, — говорит Джеймс. — Внедорожная гонка значит, что вы управляете велосипедом несмотря на препятствия, и вообще двигаетесь гораздо больше. Это приводит к большей нагрузке на суставы и на тело в целом. Как результат, вам нужна большая общая сила, которую могут дать тренировки без велосипеда. Кроме того, низкая частота вращения педалей на скалистой местности сильно нагружает колени во время таких гонок, как Silk Road, поэтому упражнения вроде приседаний и выпадов помогут стать более выносливым, чтобы пройти через это и не получить травмы».

Что касается тренировок на велосипеде: Хейден применяет аналогичный подход как для дорожных, так и для внедорожных гонок, и сосредотачивается на езде на выносливость. Также он считает, что разминки и «симуляционные» упражнения являются основными для внедорожного испытания.

«Я думаю, необходимо заниматься подготовкой к проведению гонки, — говорит Джеймс. — Это помогает формировать силы и способности, которые вам нужны. Я проехал шестидневный Highland Trail 550 перед Silk Road, чтобы подготовить свое тело».

«Вы, вероятно, не сможете сделать долгие тренировки на горном велосипеде своей привычной рутиной, если не живешь где-то поблизости. Имитационная езда или гонка на разминку также помогают «тренироваться» в случае различных погодных условий», — объясняет Хейден. — Экипировка чрезвычайно важна для внедорожных гонок, поэтому вам нужно протестировать ее, чтобы определить, насколько она способна обеспечить надежную защиту».

«Тренируйте силу — вам явно придется тащить байк на себе», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull

5. Изучите путь, как свои пять пальцев

На шоссе стратегия езды — «от стабильной на старте к ускорению на финише». А вот внедорожная гонка требует фиксированного графика.

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«Вам надо знать, где и когда пересекаете местность, ибо последняя бывает непроходимой в ночное время или в плохую погоду. Например, вы не можете попробовать пересечь горный перевал в темноте или при метели. Знать маршрут как свои пять пальцев и заранее думать о погодных условиях означает, что вам надо будет проезжать короткие или длинные дистанции на определенных участках маршрута. На шоссейных гонках ни погода, ни время суток не играют значительную роль», — уверен Хейден.

«Изучите путь, как свои пять пальцев», — Джеймс Хейден Источник: Red Bull