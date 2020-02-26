MTB даунхилл: 3 вещи, не изменившиеся за последние 10 лет

Все течет, все меняется… Прежней остается лишь наша любовь к велосипедам и следующие 3 вещи в mtb даунхилл.

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Недавно мы писали о том, что в mtb даунхилл изменилось за последние 10 лет. Теперь поговорим о том, что в данном велоспорте остается прежним. И, судя по всему, еще много лет будет оставаться таким же.

1. Форт-Уильям

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Частично трассы в Форт-Уильяме были изменены, но дух места остается неизменным вот уже почти 20 лет. Вершина трассы остается очень взрывная и коварная, там все зависит от погодных условий. Средина пути еще более коварна и имеет немало препятствий, а низ горки крайне скоростной. Еще больше изменений в трассе ожидается в ближайшие годы, но даже они глобально не смогут исправить Форт-Уильям — одну из сложнейших трасс в даунхилле.

Форт-Уильям, MTB World Cup Источник: Red Bull

2. Грег Миннаар

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Грег Миннаар выиграл 21 гонку, 77 подиумов и 10 медалей чемпионатов мира (3 из которых — золотые), он недостижим. Гонщики, с которыми Грег начинал десятилетие: лишь единицы продолжают карьеру. И Миннаар среди них. Среди всех ближе всего к Грегу по количеству побед — Аарон Гвин. Пожелаем удачи спортсменам. Да победит сильнейший, да запомнит история их имена!

Непобедимый и недостижимый Грег Миннаар (справа) Источник: Red Bull

3. Шоу

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За последние 10 лет даунхилл существенно изменился: трассы стали более интересными, публики стало больше, а сами соревнования быстрее. Но некоторые аспекты остались прежними. А именно: даунхилл продолжает оставаться «великим шоу», продолжающим собирать вокруг себя сотни гонщиков и тысячи болельщиков.

MTB даунхилл — это невероятное шоу, из года в год собирающее толпы фанатов Источник: Red Bull

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