10 самых крутых приключенческих фотографий десятилетия

Думаете, проколоться в лесу за 30 км от цивилизации — приключение? Вынуждены разочаровать: это детский лепет на фоне с тем, что показано на этих фото.

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2010

Фотограф : Джед Вайнгартен

: Джед Вайнгартен Атлет : Люк Спенсер

: Люк Спенсер Локация: Аутлетский водопад, США

Этот невероятный кадр каякера Люка Спенсера был сделан на одном из самых известных мест для катания в США — Аутлетском водопаде. Фотографу пришлось спуститься чуть ниже, чтобы найти идеальное место для кадра.

Люк Спенсер и Аутлетский водопад. Начало свободного падения Источник: Red Bull

2011

Фотограф : Dimitrios Kontizas

: Dimitrios Kontizas Атлеты : Убер Шобер, Кедли Оливети

: Убер Шобер, Кедли Оливети Локация: остров Закинтос, Греция

Этот воздушный кадр двух бейсджамперов, участвовавших в ProBase Shipwreck Boogie event, был сделан с края скалы. Фотографу удалось поймать прыгунов среди полета в момент, когда они пролетели как раз мимо него.

Убер Шобер и Кедли Оливети. Кадр сделан на ProBase Shipwreck Boogie event в 2011 Источник: Red Bull

2012

Фотограф : Dedicam / архив Mammut

: Dedicam / архив Mammut Атлет : Давид Лама

: Давид Лама Локация: Башни Транго, Пакистан

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Эта по-настоящему опасная фотография демонстрирует легендарного альпиниста Давида Ламу, пытающегося подняться на вершину Башни Транго (6239 м) в Пакистане. Подъем на данное здание называют одним из самых сложных на высоте более 5000 метров.

Давид Лама. Подъем на Башни Транго (6239 м) в Пакистане Источник: Red Bull

2013

Фотограф: Джилз Мартин-Раге

Атлеты : команда Oracle Racing USA

: команда Локация: Сан-Франциско, США

На этом снимке изображена слаженная работа команды во время Кубка Америки. Oracle Racing USA проигрывала во время всей дистанции, но на финише смогла выдать мощный рывок, создав камбэк и таким образом выиграв восьмую гонку подряд.

Oracle Racing USA во время Кубка Америки. Борьба за победу Источник: Red Bull

2014

Фотограф : Майлз Голден

: Майлз Голден Атлеты : Джаред Колар и Алекс Хант

: Джаред Колар и Алекс Хант Локация: Ванака, Новая Зеландия

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Фьорды на юге Новой Зеландии шикарны. Это идеальные места для соревнований. Об этом догадались организаторы гонки на выносливость Red Bull Defiance. На кадре ниже видим, как на маршруте забега тренируются Джаред Колар и Алекс Хант. Пейзажи невероятные, как и всегда.

Джаред Колар и Алекс Хант. Тренируются среди фьордов на юге Новой Зеландии Источник: Red Bull

2015

Фотограф : Грег Мионски

: Грег Мионски Атлет : Уилл Гедд

: Уилл Гедд Локация: Ниагарский водопад, США

Эксперт по ледолазанию Уилл Гедд выполняет прыжок во время подъема на Ниагарский водопад. Снимок сделан во время первого в истории подъема на самый известный водопад планеты.

Уилл Гедд. Выполняет прыжок во время подъема на Ниагарский водопад Источник: Red Bull

2016

Фотограф : Лиз Роджерс

: Лиз Роджерс Атлеты : Питер Роджерс и Шерил Басс

: Питер Роджерс и Шерил Басс Локация: Впадина Килби, Австралия

На этом красивом фото изображены два дайвера, плавающие в кристально чистой воде одной из самых крутых впадин мира под солнечными лучами. Игра света сделала этот кадр уникальным.

Впадина Килби, кристально чистая вода и дайверы. Красиво Источник: Red Bull

2017

Фотограф : Балаш Гарди

: Балаш Гарди Атлеты : различные участники

: различные участники Локация: Сан-Франциско, США

На этом фото изображена борьба участников с настоящей стихией, когда лучшие сапсерфингисты мира пытаются покорить волну (в рамках Red Bull Heavy Water). Как видим, сапсерфинг — это вам не ехать против ветра по «Житомир-штрассе».

Сапсерфингисты. Пытаются покорить волну Источник: Red Bull

2018

Фотограф : Эрик Бумер

: Эрик Бумер Атлет : Нурия Ньюмен

: Нурия Ньюмен Локация: река «Маленький белый лосось», США

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Никогда не понимали, как это, оказаться на краю водопада? В помощь — фото Эрика Бумера. Снимок позволяет почувствовать приближенные эмоции. В кадре — каякер Нурия Ньюмен готовится к падению вниз с высоты более 10 метров во время сплава по реке «Маленький белый лосось».

Нурия Ньюмен. За минуту до падения с высоты более 10 метров Источник: Red Bull

2019

Фотограф : Кристиан Гиси

: Кристиан Гиси Атлеты : Каро Норс, Стеф Дэвис, Томас Сенф и Ерг Руф

: Каро Норс, Стеф Дэвис, Томас Сенф и Ерг Руф Локация: Айгер, Швейцария

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Айгер — одна из самых грозных гор в Европе. А на фотографии Кристиана Гиси мы видим, как четыре альпиниста идут вверх по тоненькой тропе. И это в момент, когда вся гора покрыта облаками, а где-то далеко виднеется вершина Шилтхорн.

Тоненькая тропа, пройтись по которой решаются только самые бесстрашные Источник: Red Bull