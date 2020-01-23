Lightspeed Брэндона Семенюка: экстремальный фрирайд по горным склонам Японии

Пока все ждут начала сезона, канадский фрирайдер Брэндон Семенюк собрал всю свою команду и улетел в Японию — чтобы снять там очередное видео с бешеными трюками.

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Кататься и сниматься Брэндон Семенюк решил в долине Hakuba Valley и на горном хребте Hakuba Iwatake (Япония). В сознании лыжников и сноубордистов эти места — бездонные спуски и непроходимые повороты. Но Брэндон Семенюк — не лыжник, и не сноубордист. Он — экстремальный фрирайдер, посему чихал на страхи да предубеждения. Сел на Trek и показал, кто в семье главный.

Брэндон Семенюк. Где-то между Hakuba Iwatake и Hakuba Valley Источник: Red Bull

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Снимать видео канадцу помогали Клэй Портер и Руперт Уокер из Revel Co., а с лопатами в руках и за рулем агро-техники были Эван Интерн, Дэн Флери и Кейн Бойс (приводили японскую грязь трассы в состояние, необходимое Брэндону для безопасной езды).

Примечательно: леса, гравий, спуски, горы… Плюс неимоверные трюки. Все это Семенюк едет-преодолевает-выполняет в белом костюмчике, который таким остается до самого финала. Интересно, сколько экипировок у райдера было с собой / сколько раз он их стирал…?

Брэндон Семенюк и его белый костюмчик Источник: Red Bull

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И да: жестких кадров с фейлами, падениями, травмами и прочими неудачными дублями, как у Фабио Вибмера (смотреть тут) и Дэнни Макаскилла (а это смотреть тут), не будет. Все серьезно и эпично. Смотрите: