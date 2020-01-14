Чокнутый райдер: Фабио Вибмер подвел экстремальные итоги года 2019

Кто-то подвел итоги года еще в декабре 2019, а кто-то только недавно. Один из последних — австрийский экстремал Фабио Вибмер. И итоги его — зрелище еще то.
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Для австрийца все начиналось с мотокросса. Двенадцать лет он крутил ручку газа, А потом Фабио Вибмер увидел ролик с экстремальными трюками Дэнни Макаскилла, и опешил... «Я и не знал, что
любовь может быть жестокой так можно на велосипеде», — позже в одном из интервью признался австриец. Это и стало жирной точкой в мотокроссе Фабио, это и стало началом эпохи нового Вибмера.
Фабио Вибмер подвел итоги года 2019. И это надо видеть Источник: Red Bull
Фабио Вибмер подвел итоги года 2019. И это надо видеть
Источник: Red Bull
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С 2010-го года райдер не расстается с велосипедами. С 20120-го он числится в списке членов Академии Red Bull Wings в Мюнхене. С 2014-го он гастролирует в качестве участника шоу Drop & Roll Street Trial Show, основанного самим Макаскиллом. Ну и, наконец, со средины 2017-го Фабио Вибмер является официальным спортсменом команды Red Bull.
С 2017 Фабио Вибмер — официальный спортсмен команды Red Bull Источник: Red Bull
С 2017 Фабио Вибмер — официальный спортсмен команды Red Bull
Источник: Red Bull
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Сегодня он — «веб-продюсер» собственного YouTube-канала. Имеет 3,87 млн подписчиков, и очередной свеженький ролик, выброшенный в сеть 10 января 2020 и уже набравший почти 1 000 000 просмотров (по состоянию на 14 января 2020). В нем Фабио подводит итоги года 2019. Взлеты и падения, успехи и провалы, и море fun'а... А как прошел ваш год?
Есть ролик Вибмера, который за 2 дня набрал 2 миллиона просмотров. Посмотреть его можно тут.
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