Экстрим

Gymnasium Дэнни Макаскилла: новое видео для тех, кто не любит тренажерку

«Меня тошнит от спортивных залов. Но ходить туда и заниматься надо. Как быть? Есть у меня одна идея. И я вам ее покажу», — сказал Дэнни Макаскилл, сел на байк и запрыгнул с ним на брусья…

Зима — штука томительная: предыдущий сезон давным-давно окончен, а новый и не думал начинаться. Заниматься в помещении — тоска зеленая. Но из этой подводной лодки не деться никуда. Что же делать? Выход из ситуации подсказал шотландский экстремал Дэнни Макаскилл.

Дэнни Макаскилл и его Santa Cruz. Мучают фитбол

Дэнни Макаскилл и его Santa Cruz. Мучают фитбол

Источник: Red Bull

«Не люблю спортивные залы и все эти тренажерки. Это не моя среда обитания. Снимаю шляпу перед людьми, тренирующимися там днями и ночами. Моя страсть — это велосипед. И я покажу, как можно с его помощью поддерживать себя в форме, если за окном зима», — говорит трюкач.

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В сотрудничестве с командой Red Bull шотландец снял очередной ролик с трюками в жанре trial. Назвали его «Gymnasium» и на YouTube выложили 7 января 2020. По состоянию на 10 января года 2020 ролик собрал почти 1,5 миллиона просмотров / 58 тысяч лайков.

Главная в кадре — надпись на доске

Главная в кадре — надпись на доске

Источник: Red Bull

Сюжет Gymnasium Дэнни Макаскилла

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Сюжет незамысловатый: Макаскилл в спортивном комплексе ищет свободный зал. Там качаются, там сайкл-студия… В итоге Дэнни такие находит свободный гимнастический зал и начинается невообразимое… Ролик получился теплым и дружественным. Несколько раз пересматривали. Особенно финал с неудачными попытками и падениями экстремала.

Дополнительная порция экстрима от Дэнни — видео о том, как он выбросился из вертолета, и как шотландец Данию осквернил.

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